Bestseller Paulien Cornelisse wordt een Nederlandse Bridget Jones

Het initiatief is opmerkelijk omdat het boek van Cornelisse hoofdzakelijk bestaat uit columns over modern taalgebruik. ,,Uit de stukjes heb ik een personage geschapen, een vrouw van begin dertig, bij wie niet alles in het leven is gelukt. Zij heeft niet de goede baan, niet de juiste vrienden en ook in de liefde vlot het niet. Het moet een soort Nederlandse Bridget Jones worden,'' vat Van Marle zijn aanpak samen.







Belangrijk in de film, die ook de titel van het boek draagt, is haar verhouding tussen de hoofdpersoon en haar sukkelende vader met wie zij taalkwesties aankaart. ,,Het wordt zeker geen doorsnee romantische komedie zoals die nu aan de lopende band in Nederland worden gemaakt.''







Geen kopie



Het is de bedoeling dat de film eind volgend jaar in première gaat. Volgende week begint regisseur Barbara Bredero met het casten van de hoofdrollen.







Van Marle benadrukt dat zijn hoofdpersoon geen kopie is van de echte Cornelisse. ,,In de film is zij fladderiger dan Paulien.'' De schrijfster houdt zich op afstand van de verfilming. Van Marle: ,,Maar als ik iets bedenk dat haar totaal niet zint, schrap ik het. Dat is de afspraak.''