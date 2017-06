Bewaar het unieke karakter van Kunststof

De vlijmscherpe stem van Joost Prinsen kondigt elke avond de gast aan. Nee, hij lanceert de gast, slingert hem of haar de ether in. ,,Dááámes en héééren, goedenavond. Onze gast van vanavond kocht op zijn veertiende een goedkoop keyboard in de supermarkt. Daar speelde hij uren per dag op, dus dat werd twee jaar later studeren aan het conservatorium. Waarna hij binnen de kortste keren de grote podia veroverde. Nu heeft hij een cd gemaakt waarop hij impróóóviséééééért, hier is: Matteo Mijderwijk!!!''



Wat? Matteo Mijderwijk? Die naam zegt me niets, nog niets, maar daar is Kunststof voor, om interessante mensen te leren kennen, want interessant zijn ze, altijd, anders zaten ze er niet. Ik ken nu bijvoorbeeld mensen als JP Roggeband, Judith Steenbrink en Anneke Verbraeken. Ik ken ze zelfs redelijk goed, dat komt door het format van het programma.



Kunststof brengt elke avond tussen 7 en 8 op Radio 1 onder leiding van Jellie Brouwer, Petra Possel of Frénk Van der Linden een ononderbroken gesprek van een uur. Heel af en toe is er een sportflits, een late file en een muziekje, geïnspireerd op de gast, maar verder geen onderbrekingen. Microfoon open en praten.