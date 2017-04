Beyoncé schittert met megabuik in witte jurk

Op het kiekje poseert de hoogzwangere zangeres in een witte, strakke jurk waarin haar enorme buik nog meer opvalt. Naast haar staan moeder Tina Knowles en beste vriendin en oud Destiny’s Child-collega Kelly Rowland.



Solange, het zusje van Beyoncé, is niet aanwezig bij het uitje. Het lijkt erop dat zij wel op Coachella is: ,,3/4th of my girls, missing 1/4th at Coachella” schrijft de moeder van Beyoncé op Instagram.



Ook plaatste Tina meerdere filmpjes van de middag, waarin Jay-Z, Beyoncé en hun dochtertje Blue Ivy te zien zijn. Blue draagt net als haar moeder een wit jurkje.