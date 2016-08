Beyoncé verbreekt VMA-record

Het totale aantal awards dat de popicoon daarmee op haar naam had staan was op dat moment 21, genoeg om Madonna naar de kroon te steken. De prijs voor beste vrouwelijke video ontving Beyoncé voor de clip Hold Up. Later in de show won ze ook de grootste prijs van de avond, de award voor beste video van het jaar voor de clip Formation.



Persoonlijk record

Beyoncé was zondag genomineerd voor elf awards, een persoonlijk record. Uiteindelijk nam ze acht 'maanmannetjes' mee naar huis, waarmee haar totaal op 24 uitkwam. De zangeres was daarmee de grote winnares van de awardshow.



Beyoncé verscheen op de loper, die overigens wit gekleurd was, met vier moeders van jonge mannen die omkwamen bij politiegeweld. Zonen Trayvon Martin, Eric Garner, Mike Brown en Oscar Grant werden gezichten van de Black Lives Matter-beweging.



Drie van de vier moeders die met de popdiva bij de VMA's verschenen, zijn ook te zien in haar video Lemonade, die genomineerd is voor elf awards. Ook actrices Quvenzhané Wallis en model Winnie Harlow, die in Lemonade zitten, liepen met Beyoncé over de loper, evenals de dochter van de zangeres en Jay-Z, de vierjarige Blue Ivy.



Politiek

Voormalig *NSYNC-zanger Lance Bass droeg op de loper een colbert waarop de woorden 'Loves Trumps Hate' geborduurd waren, een verwijzing naar de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Lance heeft al meerdere keren zijn steun uitgesproken voor Trumps rivaal Hillary Clinton.



Teen Wolf-actrice Holland Roden maakte speciaal voor de VMA's een video over het gevaar van roken. Ze plaatste de beelden online vlak voor ze haar entree maakte bij de VMA's.