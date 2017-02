Beyoncé vs Adele

De nominaties

Beyonce en Adele staan in deze categorieën tegenover elkaar:

Record Of The Year (Beyoncé met Formation, Adele met Hello)

Best Pop Solo Performance (Beyoncé met Hold up en Adele met Hello)

Album Of The Year (Beyoncé met Lemonade en Adele met 25)

Song Of The Year (Beyoncé met Formation, Adele met Hello)



Daarnaast is Beyoncé nog genomineerd voor Best Music Video (voor Formation), Best Rock Performance (Don't Hurt Yourself), Best Urban Contemporary Album (Lemonade), Best Rap/Sung Performance (Freedom), Best Music Film (Lemonade). Adele heeft een nominatie in de categorie Best Pop Vocal Album met 25.