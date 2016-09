Beyoncé worstelt met stemproblemen

Volgens CBS gaat het maar om één geannuleerd optreden, de concerten die staan gepland voor later in de week gaan vooralsnog gewoon door. De show in East Rutherford van woensdag, is verplaatst naar 7 oktober.



Beyoncé vierde afgelopen weekend haar 35ste verjaardag, onder andere met een bezoekje aan het presidentiële buitenverblijf Camp David, waar ze tijd doorbracht met Michelle Obama. Voor maandagavond (plaatselijke tijd) zou er een jaren 70-feestje gepland staan in New York. Het is niet bekend of die verjaardagsfuif wel doorgaat.