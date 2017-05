Bij deze moederdagvideo van Shane Kluivert (9) smelt je weg

Met een bos lichtroze rozen en twee getekende hartjes in de hand vertelt Shane hoe Rossana altijd voor iedereen klaarstaat. ,,Voor mij, voor mijn broers en zussen, voor iedereen. Voor honden, voor kinderen op straat. Ook al is ze een beetje ziek, of als ze een beetje verdrietig is, dan heeft ze altijd een lach op haar gezicht'', vertelt hij met een serieuze blik in zijn ogen.

Van de voetbalvrouw is bekend dat ze zich inzet voor het lot van verwaarloosde honden. Samen met Patrick is ze ambassadeur van Abandoned Pets Foundation (APF).

Kanker

Overigens is Shane niet de enige in het gezin Kluivert die zijn moeder graag in het zonnetje zet. Voor haar verjaardag schreef zoon Nino het nummer Momma I Know. ,,Voor mijn moeder die meer dan twee jaar zware behandelingen heeft moeten ondergaan'', klonk het in oktober 2015. Rossana overwon lymfklierkanker en zette de Lymph & Co op, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar deze ziekte.