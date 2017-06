Bij John Fogerty is het nog steeds 1969. Gelukkig.

Het was het jaar van Woodstock, van de Beatles op het dak van het Apple-gebouw en van het beruchte Altamont-concert van de Rolling Stones. Maar toch: er was dat jaar geen rockband zo succesrijk in de hitparades als Creedence Clearwater Revival (CCR). Schijnbaar als extra schouderklopje voor die uitzonderlijke prestatie koos John Fogerty het jaar 1969 als thema voor zijn nieuwste concerttournee. Dat die geschiedenisles slechts een excuus was voor een avond met alle antieke Creedence-hits was vanavond in in de met opgewekte babyboomers gevulde Ziggo Dome voor niemand een probleem. Zeker niet omdat Fogerty - hoewel niet gerechtigd de naam CCR te gebruiken, de facto de hele band in zijn eentje - op zijn 72ste nog met verve gestalte geeft aan de energieke rocker van weleer. Die heerlijk knauwende stem vertoont nauwelijks sleet, zijn gitaarspel is energiek, zijn conditie bewonderenswaardig en zijn kapsel een golvende reclame voor haarverf.

Nostalgietrip

Zo werd het in de niet uitverkochte Ziggo Dome een kwalitatief hoogstaande nostalgietrip waarin uiteraard ook iedere successong uit 1968, 1970 en 1971 op de setlijst stond. Van zijn, latere, solonummers koos Fogerty er slechts drie. Daaronder uiteraard de stampende rocker Rockin' All Over the World.



Met Fogerty's zeer getalenteerde zoon Shane op gitaar bleef de kwaliteit van de Creedence-catalogus live rechtovereind. Het riep de vraag op wat er zou zijn gebeurd als Fogerty in vroeger tijden niet zulke hoogoplopende ruzie met zijn bandgenoten én platenmaatschappij had gemaakt.



Nu spendeerde hij decennia van zijn leven aan rechtszaken. Eeuwig zonde dat hij die tijd niet gebruikte om meer evergreens van de klasse van Proud Mary, Lodi, Who'll Stop the Rain of Fortunate Son te schrijven.



Toen de zanger in 1995 zijn strijd opgaf en zelfgekozen ban op het uitvoeren van CCR-songs ophief, was hij al 50 en veroordeeld tot het herhalen van zijn glorierijke verleden. Maar dat deed hij in Amsterdam (door Fogerty overigens curieus 'AmsterdamRotterdam' genoemd) dan wel weer heel erg goed.