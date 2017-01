Bioscoopbezoek stijgt, Bridget Jones meest in trek

Nederlandse film

Ook het succes van buitenlandse films - zoals Bridget Jones's Baby - droeg bij tot de stijging. Binsbergen: ,,Het bezoek onder jongeren is stabiel, maar vooral de ouderen - de dertigplussers - gaan vaker kijken. Zij waarderen de betere service en de verhoogde kwaliteit van de bioscoopzalen.''



Tegenvallend in 2016 was de belangstelling voor de Nederlandse film die het marktaandeel zag dalen van 18 naar 12 procent. ,,Daar moet dit jaar echt verbetering in komen,'' meent Binsbergen. ,,Het huidige marktaandeel is over een periode van tien jaar redelijk stabiel, maar als het dit jaar weer daalt dan is er echt sprake van een serieuze trendbreuk. Positief is wel dat in de arthousebioscopen Nederlandse films, zoals Tonio, het heel goed hebben gedaan. Die markt werd in het verleden vooral door Europese films gedomineerd.''



Over welke Nederlandse films in 2017 het marktaandeel moeten opkrikken - er staan weer veel romantische komedies op stapel - durft Binsbergen geen uitspraken te doen. Potentiële hits zoals Soof 2 staan niet op stapel. ,,Maar er zit altijd wel een titel tussen die kan verrassen. Feit is wel dat de tienerfilms - zoals Sneekweek - het in 2016 niet goed hebben gedaan. Dat was in het recente verleden niet het geval.''



Nog steeds vormt het illegaal downloaden van films en televisie een punt van zorg voor het filmbedrijf. De hoop is gevestigd op nieuwe Europese regelgeving om dit verschijnsel nog beter aan te pakken. ,,Wij introduceren dit jaar een nieuwe site, film.nl, waarmee de gebruikers in een oogwenk waar hun beoogde film legaal te zien is. In de bioscoop, op dvd en online. Wij hopen daarmee het illegaal downloaden tegen te gaan.''