Black Sabbath's Geoff Nicholls (68) overleden

,,Geoff en ik waren altijd heel close, hij was bijna 40 jaar lang een echte vriend en grote steun voor mij. Ik zal hem enorm missen, hij zal voortleven in mijn hart tot we elkaar weer zien. Rust in vrede, lieve vriend", schrijft Iommi, die zelf in 2016 genas van kanker, waarvoor hij vier jaar lang werd behandeld.



Nicholls bespeelde vijf jaar de toetsen bij de band Quartz toen hij in 1979 toetrad tot Black Sabbath, tegelijk met zanger Ronnie James Dio. Deze verving Ozzy Osbourne, die werd ontslagen vanwege overmatig drank- en drugsgebruik. Ook na de terugkeer van Osboune in 1996 bleef Nicholls bij de band. In 2004 werd de toetsenist vervangen door Adam Wakeman, die al met Ozzy samenwerkte tijdens diens solocarrière.



Ook Osbourne stond stil bij de dood van zijn voormalige bandlid. "Geoff Nicholls was lange tijd een goede vriend van me. Hij zal zeer worden gemist. Ik ben diep bedroefd door het nieuws", twitterde hij.