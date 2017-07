Bliksemse autootjes blijven scoren

carsIn de wereld van de animatiefilm geldt Cars als absolute kasmagneet. Komende week beleeft de derde film in de reeks haar Nederlandse première. Wat is het geheim achter het immense succes van de sprekende raceautootjes?

Zeker, in de jaren 60 en 70 was er Herbie, de Volkswagen Kever met een eigen karakter en wil. En, een decennium later, KITT, de zelfstandig denkende Pontiac Trans-Am uit de tv-serie Knight Rider.

Maar het fenomeen van de sprekende (race)auto is pas werkelijk tot leven gekomen met het duizelingwekkende succes van de animatiefilms Cars.

Komende week gaat Cars 3 in Nederland in première en het lijdt nauwelijks twijfel dat het vervolg op Cars (2006) en Cars 2 (2011) een bioscoophit wordt.

Tien miljard

De kinderen die midden jaren 2000 voor het eerst kennis maakten met de kleurige raceauto’s als Bliksem McQueen, Takel, Sergeant, Cullas en Klink en Klank zijn weliswaar hun jongste jaren voorbij en zijn denkelijk geïnteresseerd in échte auto’s, maar inmiddels dienen zich wereldwijd contingenten verse vijfjarigen aan, die moeiteloos de draad oppakken.

Dat Pixar, een dochtermaatschappij van de Walt Disney Studio’s en vermaard van animatiesuccessen als Toy Story, Finding Nemo en The Incredibles, met de Cars-reeks een goudmijn exploiteert bewijst de tweede plek die Cars inneemt op de lijst van films die het meest hebben opgebracht aan merchandise.

Cars genereerde tot nu toe 10 miljard (!) dollar aan petjes, dekbedovertrekken, rugzakjes, T-shirts, sloffen, speelgoedauto's, bestek en horloges om een greep uit het ruim bemeten aanbod te doen en moet alleen Star Wars (12 miljard) boven zich dulden.



Maar je zou Cars tekortdoen door de trilogie als commerciële melkkoe te typeren - het is knappe en vermakelijke animatie met humor die ook nadrukkelijk knipoogt naar de meegereisde ouders.



,,We maken onze films niet voor een specifieke leeftijd of sekse'', aldus regisseur John Lasseter. ,,Mijn filosofie is: alles dat ademt kan bij Cars terecht…''



In Cars 3 wordt zelfs het thema van de midlifecrisis aangesneden als Bliksem (Lightning McQueen) naar de kroon wordt gestoken door een nieuwe, snellere auto, Jackson Storm geheten. 'Geniet van je pensioen', bijt laatstgenoemde Bliksem toe.

Maar die vindt op zijn beurt in de feminiene, geelgekleurde auto Cruz Ramirez een liefdevolle coach. En onder het motto 'Je kunt de klok niet meer terugdraaien, maar je kunt hem wel weer opwinden' hervindt Bliksem zijn strijdlust: ,,Ik bepaal wanneer ik stop!''

Animistisch wereldbeeld

Ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont, auteur van onder meer Mensenkinderen en De do’s en dont’s van de opvoeding, heeft wel een verklaring voor de aantrekkingskracht van Cars.

,,In het leven van jonge kinderen zijn fantasie en werkelijkheid niet sterk gescheiden. Wat ze niet begrijpen wordt niet als onbegrijpelijk opgeslagen, maar aangevuld met hun eigen gedachten om chocola te kunnen maken van wat ze allemaal om zich heen zien.

,,Bovendien hebben jonge kinderen een zogenaamd animistisch wereldbeeld. Ze geloven dat dingen ook kunnen leven of, zo je wilt, een 'ziel' hebben - een boom die zijn bladeren verliest is verdrietig, een onweerswolk is boos… Een pop heeft een eigen karakter en dat geldt in het geval van Cars ook voor geanimeerde auto’s.''

Het zijn, bijna vanzelfsprekend, vooral jongens die met Cars weglopen. Pont: ,,Jongens houden meer van hard speelgoed, speelgoed dat lawaai maakt en waar competitie, racen in dit geval, een belangrijke rol speelt.

Volledig scherm © (©) Copyright 2006 by Courtesy of Disney/Pixar

,,Dat is al enigszins in hun genen ingebakken, maar - niet onbelangrijk - ze worden gewaardeerd als ze zo zijn en doen, met name door hun vaders. Het is in dit geval echt My Little Pony versus Cars.''

David van der Mee (9) was jarenlang een geharnaste Cars-fan en hij kijkt - beetje stiekem - uit naar Cars 3. Hij wil de film graag zien, zegt zijn moeder, maar dat vertelt hij niet op school. Films voor 4 tot 7-jarigen gelden in kringen van 9-jarigen snel als kinderachtig.

Aan de andere kant: David’s passie voor mooie, dure en bovenal snelle auto’s ('Ferrari, Porsche, Lamborghini, Tesla…') dient ook wel weer ter legitimatie van een bezoek aan Cars 3.

,,Ik heb Cars een heleboel keer gezien op dvd. Ik heb nog steeds een autootje: Bliksem McQueen. En puzzels. Toen ik nog op de crèche zat, had ik een trui van Cars. Als je dan op een knopje drukte, gingen de koplampen schijnen.''

Zijn moeder: ,,Zoals zijn zusje nu helemaal gek is van Anna en Elsa, was David dat van Cars. De rage was onontkoombaar. Elke winkel, elke supermarkt speelde er op in. Cars-koekjes, Cars-limonade, Cars-chips… En als je naar de basisschool ging wilde hij natuurlijk een Cars-rugzak, hè? Maar die kreeg hij niet. Het is allemaal hartstikke duur spul.''