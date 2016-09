Blonde modeblogster gelinkt aan Max Verstappen

Verstappen had een tijdje een relatie met Mikaela Ahlin-Kottulinsky, een Zweedse blondine die zelf ook actief is in de racewereld. Net als de Nederlandse sensatie uit de Formule 1 komt ook Ahlin-Kottulinsky uit een echte autosportfamilie. Hun relatie crashte echter afgelopen zomer, waarna Verstappen regelmatig werd gespot met een andere blondine, de Belgische Joyce Godefridi. Twee maanden later was ook die romance echter weer voorbij.



Monaco

Volgens Quote komt de nieuwste verovering van Verstappen uit eigen land, uit Tilburg om precies te zijn. De geruchtenstroom kwam op gang nadat de bewuste blondine in Monaco was gesignaleerd bij het appartement van Verstappen.



Op Instagram deelde ze een fotootje vanuit het zwembad in de woonplaats van de coureur. Die foto is inmiddels verwijderd. Wel is er nog een kiekje van een zwembad, gemaakt op Nikki Beach, op haar account te vinden.