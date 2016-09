BN'ers duiken weer de gracht in voor spierziekte ALS

Johnny volbracht de 2016 meter tellende race, al had hij zich niet zo goed voorbereid. ,,Ik ben de hele zomer op reis geweest voor een nieuw programma", zei de RTL-presentator. ,,Na afloop kwam hij echter voldaan uit het water. ,,Dit is echt waar helemaal te gek. Op een gegeven moment wordt het wel een beetje pittig maar gelukkig had ik een stuk of zes kinderen om me heen die riepen: 'Kom op Johnny, niet opgeven'."



Het was de vijfde keer dat het evenement door de Amsterdamse grachten werd georganiseerd. De vorige editie bracht 1,8 miljoen euro in het laatje. De zwemmers startten op het Marine Etablissement, en finishten op de Keizersgracht.