BN'ers poseren naakt voor persfoto Adam zkt. Eva VIPS

Het is voor het eerst dat er bekende Nederlanders mee doen aan Adam zkt. Eva, dat vanaf 18 mei bij RTL5 is te zien. Naast De Bruijn zijn DJ Tony Star, Cassius Verbond (B-Brave), realityster Kasia Dolkowska, acteur en presentator Curt Fortin en musicalster Chaira Borderslee te zien in de datingshow. In elke aflevering gaat een BN’er op date met twee (onbekende) singles.



Tony Star is de eerste van het zestal die te zien zal zijn in Adam Zkt. Eva VIPS. Hij ontmoet op een onbewoond eiland de twee single dames Sofia en Josje waarmee hij volledig naakt een aantal dagen quality-time doorbrengt, zonder materialistische afleiding van smartphones, merkkleding of sieraden.