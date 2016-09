Bobbi Eden dolblij met frisse wind en Wesley Sneijder gesterkt door Xess Xava

'The Great British Bake Off wordt meest lucratieve Britse tv-programma ooit'

12:33 Het Britse programma 'The Great British Bake Off' wordt na de overstap van de BBC naar Channel 4 waarschijnlijk het meest lucratieve programma ooit in Engeland. Bij de BBC, de Britse publieke omroep, had het programma geen reclamebreaks, maar bij de commerciële zender Channel 4 wel. Dat betekent dus opnieuw kassa voor Love Productions, het productiebedrijf dat Bake Off bedacht.