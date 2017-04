Bobbi Eden komt met eigen erotiekbeurs in Ahoy

Rechtszaak Anne Pieter schreef 'afschieten dat wijf' maar heeft niks tegen Sylvana

11:40 De eerste vier van in totaal 22 mensen die Sylvana Simons dood wensten of uitmaakten voor 'aap die moet oprotten' staan vanochtend terecht in de rechtbank van Amsterdam. Sylvana zelf is erbij. De vier verdachten zijn allen komen opdagen. Verslaggever Victor Schildkamp is aanwezig en doet via Twitter verslag vanuit de rechtszaal (zie onderin het artikel).