Boer Zoekt Vrouw: ook David blijkt 'inhuurboer'

David is niet de enige 'huurboer' van dit seizoen. Eerder deze week werd al bekend dat boer Marc, op Twitter verreweg de populairste boer, niet de eigenaar is van de viskwekerij in Zambia. Hij werd ingehuurd door managementkantoor Amsco, dat managers zoals Marc uitzendt naar Afrikaanse gebieden. Marc werd daar aan het werk gezet om de bedreigde vissoort tilapia te kweken.



Boer 2.0

Volgens KRO-NCRV zijn de 'inhuurboeren' een gevolg van veranderende tijden in het boerenleven en is het niet zo dat ze de selectieprocedure hebben versoepeld. Het is simpelweg een kwestie van boeren: versie 2.0., legt een woordvoerder uit.



,,Voor ons is het geen nieuws dat David en Marc niet de eigenaren zijn. Tijdens de vorige Boer Zoekt Vrouw Internationaal was boer Wim in Tanzania ook niet de eigenaar van het bedrijf, dat was van zijn zus. In het geval van boer David bijvoorbeeld is het zo dat hij zijn hele leven al boer wil worden, maar hij is geen boerenzoon. Als je dan die droom hebt, is dat niet te betalen. Dat hij zich als boer laat inhuren, is voor hem de manier om die droom te laten uitkomen."