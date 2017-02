Boeren stuwen kijkcijfers Floortje naar recordhoogte

Die kijkcijferimpuls komt doordat er voorafgaand uitzending 3,8 miljoen kijkers inschakelden voor Boer Zoekt Vrouw. Het programma van Yvon Jaspers is al jaren een kijkcijferhit en is ook dit internationale seizoen weer goed begonnen. Boer Herman uit Frankrijk zorgde voor een opmerkelijk moment toen hij een onaardige opmerking maakte tegen zijn date Anne. Over haar modellenfoto zei hij: ,,Wat ze van je kunnen maken, het is ongelooflijk."



Boer Zoekt Vrouw was gisterenavond veruit het best bekeken programma. Het Achtuurjournaal stond met 3,2 miljoen kijkers op de tweede plek in de kijkcijferlijst. Floortje naar het einde van de wereld sloot de top drie af.