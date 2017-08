Boerin Bertie slaat Amsterdam Pride dit jaar over

Hoe laat ging vanochtend de wekker? ,,De wekker stond niet al te vroeg. Om half acht. Ik heb natuurlijk beesten die verzorgd moeten worden." Wat ga je doen vandaag? ,,Ik fiets met wat vrienden en mijn vriendin naar het Beachboomfestival . Dat is een feest met DJ’s op het strand. De dresscode is ‘colourful’, dus mijn vriendin en ik hebben matchende neon-outfits geregeld. Lekker jaren tachtig." Wordt dat een latertje? ,,Het feest duurt volgens mij tot 1.00 uur. Dus dan zijn wij er ook nog wel, ja."

Ga je niet naar Pride Amsterdam?

,,Nee, dat heb ik nu twee jaar achter elkaar gedaan en dat was enorm leuk. Maar het is ook wel lekker om dichtbij huis te blijven. En Beachboom is ieder jaar tegelijkertijd met de Pride, dus ik heb zin om daar weer eens heen te kunnen."



Met een boerenbedrijf heb je zeker niet vaak vakantie?

,,Nou, ik ben vorig jaar nog vijf weken weggeweest, haha. Maar serieus, ik kwam van Expeditie Robinson echt ontspannen terug. Ik vond het wel lekker hoe weinig je daar hoeft."



Heb je tijdens vrije dagen last van je bekendheid?

,,Ach, ik hoef niet echt aan mijn bekendheid te ontsnappen. Ik woon natuurlijk ook in Renesse. Daar komen enorm veel Duitsers en die kennen me toch niet, haha."