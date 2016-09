Boert Gert-Jan is eindelijk gelukkig in de liefde

De brief van Judith sprong er voor Gert-Jan, die in de reguliere serie maar twee brieven kreeg, meteen uit. ,,Haar foto en haar lach! Het was de enige foto die echt spontaan was", zegt een verliefde Gert-Jan. ,,Daarnaast vind ik leuk aan haar dat ze ondernemend en sportief is. Ze heeft al een rijk leven gehad met een grote sociale kring én heeft ze in Amsterdam gewoond." Grinnikend: ,,En natuurlijk is ze heel aantrekkelijk."



Leuke jongen

Judith besloot een brief te schrijven naar de boer, die in het seizoen 2014-2015 meedeed aan de datingshow, omdat ze hem heel leuk over vond komen in wat hij doet. ,,Ik dacht meteen: dat vind ik een leuke jongen! Naast het boeren doet hij leuke dingen, heeft hij een rijk sociaal leven en een grote vriendengroep. Daar houd ik van. We doen nu ook veel leuke dingen samen. We gaan straks mountainbiken en vanavond gaan we wakeboarden."