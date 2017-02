Boulevard-collega's emotioneel om slecht nieuws Nicolette

Vanmiddag werd bekend dat Nicolette voorlopig al haar werkzaamheden neerlegt. Alles wijst erop dat de presentatrice een voorstadium van longkanker heeft. Ook vaste gast Peter R. de Vries zei bij Boulevard dat hij zich kapot geschrokken is. ,,We zien elkaar natuurlijk niet alleen achter de desk. We maken elkaar ook jarenlang mee. We eten ook samen. Dan bouw je band op. Als je dan zoiets hoort.."



,,Je gunt het natuurlijk niemand", vervolgt Nicolai. ,,Maar als iemand het niet verdient, is het een spring in 't veld als onze Nicolette." De Vries met een hoopvolle noot. ,,Ik reken erop dat ze er bovenop komt."