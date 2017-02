'Boulevard is zeker nog niet af'

Ze komen elkaar nog geregeld tegen, want de redacties van RTL Late Night en Boulevard grenzen aan elkaar. Nee, Marieke Elsinga vraagt dan geen tips aan haar voorganger Luuk Ikink. ,,Heeft ze niet nodig. Het is even pittig om je eigen plekje te veroveren en je weet dat ze ons met elkaar gaan vergelijken, maar Marieke staat vanaf het eerste moment te shinen. Veel zelfverzekerder dan toen ik begon. Knap hoor.''



Drie jaar was Luuk Ikink (34) de rechterhand van Humberto Tan bij RTL Late Night. Tot hij afgelopen zomer overstapte naar Boulevard waar hij co-host werd naast presentatoren Beau van Erven Dorens, Ruben Nicolai en Winston Gerschtanowitz. De laatste vertrok vorige week, maar doorschuiven is voor Ikink geen optie. ,,Ik ben net begonnen. Voel me er goed bij om niet de leiding te hebben. Juist vanwege die grapjes, dingetjes tussendoor. De rol van aangever maar ook afmaker", aldus Ikink die niet helemaal in de luwte bivakkeert: de geboren Tukker presenteert immers Galileo, het populairwetenschappelijke programma op RTL 5. ,,Dan ben je bij elkaar toch twee uur per dag op televisie.''



Blogportie

Televisie, het was eigenlijk nooit zijn ding, benadrukte Luuk Ikink in vorige interviews. Begonnen als één van de eerste bloggers van Nederland ('Ik heb 3000 blogporties geschreven. Vond het te gek als mensen iets van me lazen'), werd hij aanvankelijk radiomaker. Bij Twickelstad FM, BNN en Radio1, maar hij wilde meer dan produceren en plaatjes draaien: nieuwsdingetjes, discussies, actuele filmpjes. ,,Ik ben een nieuwsjunk geworden. Ik kijk elke avond naar Late Night. En daarna Jinek. En als het kan DWDD. Ik kijk en lees alles. Dat vind ik leuk, maar zie het ook als verplichting voor mijn werk. Ik moet op de hoogte zijn.''



Door hard werken en wat mazzel, zegt hij, belandde Ikink bij RTL Late Night. ,,RTL had zes, zeven jaar geen talkshow gehad. Ik dacht: ik kan radio maken, dan moet tv ook lukken, maar ineens werd ik geconfronteerd met andere dingen, zoals houding. Dat wiebelen. Het snelle praten. En zeg niet dat dat Friese plaatsje in Groningen ligt - ook al is het op de grens - want oh wat vinden mensen je dán een lul.'' Ikink twijfelde aan de impact van tv.



,,Ik dacht dat ik de hele dag zou worden aangestaard. Blijkt mee te vallen. De status van BN'er wordt schromelijk overdreven. Scheelt misschien dat ik in Hilversum woon en niet in Amsterdam, maar ik word nooit aangesproken op straat. Soms is het 'hey Luuk'. Dan zeg ik 'hallo' terug. Nou, daar kan ik wel mee leven.''



Andere vorm Het vernieuwde Boulevard, dat afscheid nam van Albert Verlinde en op de schop ging, past hem als een oude jas. ,,Albert was de deskundige, de showbizzman, wist daar alles van. De vorm is nu anders. Nog altijd is zeventig procent entertainment, maar nu gaan verslaggevers op pad. Leggen deskundigen als Peter R. de Vries of Marc van der Linden niet alleen uit, maar zijn het gesprekjes geworden.''



Maar, beseft Ikink, 'Boulevard is zeker nog niet af'. ,,De kijkcijfers zijn goed, maar we kunnen zeker nog groeien. Het kan beter. Gesprekjes langer of korter, soms meer de diepte in met onderwerpen. Repo's mogen soms ook langer. We moeten onze draai nog vinden'', aldus Ikink, die zich overigens geen zorgen maakt over zijn oude 'baas', Humberto Tan nu concurrent Eva Jinek hem bijna consequent voorbijstreeft in de kijkcijfers. ,,Die schommelingen zie je wel vaker. Eva heeft nu de wind mee. Zij doet het erg goed, maar het zegt niets over Late Night.''



Rijtjeshuis

Inmiddels is televisie zijn wereld geworden, lacht hij. ,,Dat merkte ik bij Late Night toen ik Humberto op de Surinaamse feestdag in het Surinaams toesprak. Dat ging viral. Dat werkt dus sneller dan radio. Met Boulevard zit ik bij een programma dat wil scoren. De drive, die dagelijkse druk, dat is heerlijk'', vindt Ikink, die zelf constant kritisch in de spiegel kijkt. ,,Mijn houding op tv. De directheid. Het snel je punt willen maken. De discussie voeren. Het inbreken in een commentaar. Het kan beter.''



Kent zijn televisiebaan ('Ik weet niet waar ik over vijf jaar sta, eerst hier maar eens doorgroeien') door het nieuws onvoorspelbare facetten, zijn privéleven staat in schril contrast met dat van veel BN'ers die worden besproken in Boulevard. Luuk Ikink woont in een rijtjeshuis, is keurig getrouwd en heeft een zoontje van zestien maanden, Lieuwe. ,,Dat klinkt niet rock-'n-roll, nee, maar dat hoeft ook niet. We hebben het goed. Het vaderschap is geweldig. We gaan steeds relaxter met ons kind om, nemen Lieuwe gemakkelijker ergens mee naartoe en binnenkort doen Simone en ik met z'n tweeën een stedentrip. Een tweede? Nou, we zijn nog steeds aan het bijkomen van deze maar zeggen ook niet resoluut: we houden het bij één.''