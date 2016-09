Bouquetreeks met powerchick Zarayda Groenhart

Ze typeert haar debuut Nachten in Havana, speciaal geschreven voor de Bouquetreeks, als 'romantiek met een rafelrandje'.

Zarayda Groenhart (34) - schrijfster, onderneemster en voormalig

tv-presentatrice bij BNN (Spuiten en Slikken, Try before you die) - stelde één voorwaarde toen ze werd benaderd een pocket voor de romantische reeks te schrijven.



,,Ik wilde breken met de formule van de machtige man die het eenvoudige meisje met een hart van goud treft: de knappe arts versus de naïeve verpleegster. In mijn boek draait het om een powerchick en haar toyboy. En ja, daar moest de uitgeverij wel even over vergaderen."



Zelf las ze geen boekjes uit de Bouquetserie, waarvan elke 4 seconden een exemplaar wordt verkocht. En de opvatting in meer intellectuele kring dat het hier pure pulp betreft, weerhield haar evenmin.



,,Voordat ik begon met schrijven, informeerde ik bij vriendinnen of ze ook weleens Bouquetreeks lazen. En ja hoor, voor sommigen is het een guilty pleasure om even bij weg te dromen."



Zelf bewondert ze Jackie Collins, de vorig jaar overleden Amerikaanse auteur, die haar boeken veelal in het glamoureuze Hollywood situeerde. ,,Zij koos altijd voor een sterke vrouw. Dit was de ideale gelegenheid mijn eigen Jackie Collins te schrijven."



Nachten in Havana speelt zich af achter de schermen van de Nederlandse tv-wereld. De hoofdpersoon Lara, 'een koele, zelfs koude bitch', leidt de publiciteitsafdeling die de promotie van de belangrijkste talkshow verzorgt. ,,Een machtige vrouw, die op een bedrijfsfeest de Cubaan Ramon ontmoet, die daar een salsaworkshop geeft.



,,Ik houd van Cuba, ben er geweest en dans al zeventien jaar de salsa. Het eiland is erg aanwezig in mijn leven. De warmte van die cultuur, waarin emotie en dans een grote rol spelen, wilde ik laten contrasteren met het ijskonijn dat Lara aanvankelijk is.



,,Het is geen sleutelroman, de personages zijn niet op bestaande figuren gebaseerd. Wel wilde ik de uitbundigheid van de Caraïben en de tv-wereld weergeven. Die zijn beide zeer uitgesproken, in beide zit iets ongegeneerds. Daar houd ik van.