'Brad Pitt heeft kinderen kerstcadeautjes gegeven'

Fans maken ster voor Carrie Fisher op Walk of Fame

11:15 Fans van de dinsdag overleden Star Wars-actrice Carrie Fisher (60) hebben een ster voor de iconische Amerikaanse gemaakt op de Hollywood Walk of Fame. Fisher had nog geen officiële ster en dus plakten bewonderaars haar naam op een blanco exemplaar. ,,May the force be with you always'', staat erbij, verwijzend naar de bekende zin uit de sciencefictionfilms.