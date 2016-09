'Brad Pitt is woedend op Angelina Jolie'

De 41-jarige Jolie vroeg maandag een scheiding aan van de 52-jarige Pitt vanwege ,,onoverbrugbare verschillen". Het nieuws over de scheiding houdt Hollywood sindsdien in de greep.



Bronnen laten weten dat Pitt bepaald niet blij is met alle media-aandacht die de scheiding krijgt. Hij zou dit hebben willen voorkomen en met Jolie hebben afgesproken de scheiding ,,als volwassenen af te wikkelen", aldus een ingewijde.



Fotografen en paparazzi bespioneren sinds maandagmiddag het huis en de buurt waar het stel woont in Beverly Hills. Pitt zou in zijn woede hebben geroepen: ,,Ze heeft de hel op aarde losgelaten", aldus een bekende.



Pitt neemt volgens bronnen van TMZ ook geen genoegen met een bezoekregeling voor zijn kinderen. Hij wil co-ouderschap om zijn actieve vaderrol te kunnen blijven vervullen. Het is nog afwachten of hij dit verzoek ook juridisch aan de rechter bevestigt. Verhalen over zijn woede-uitbarstingen als gevolg van zijn gebruik van alcohol en drugs zijn onzin, zeggen de bronnen rond Pitt.