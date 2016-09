Bridget Jones baas in de Nederlandse bios

Deze bioscoopzalen worden grotendeels bevolkt door vrouwen. Alle vertoningen zijn namelijk onderdeel van de Ladies Night, een regelmatig terugkerende bioscoopavond waarbij dames naast een voorpremière van een film met een vrouwelijk karakter, worden getrakteerd op een glaasje bubbles en een goodie bag.



Uitverkocht

Volgens Universal die Bridget Jones' Baby uitbrengt, zijn de tickets voor de Ladies Night 'bijna uitverkocht'. Deze wordt gehouden in 126 theaters in heel Nederland. In totaal zijn er meer dan 425 zalen waar de film wordt vertoond, meent de filmmaatschappij. Nederland telt een slordige 700 bioscoopzalen.



Verschillende theaters zetten woensdagavond meer dan één zaal in voor de derde film in de populaire Bridget Jones-reeks met Renee Zellweger, Colin Firth en Patrick Dempsey. Pathé Arena in Amsterdam organiseerde 14 vertoningen en Pathé De Kuip zelfs 21. Vanaf donderdag zijn ook de 'reguliere' voorstellingen van Bridget Jones' Baby te zien.