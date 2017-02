Briesende Peter R. de Vries

Nou heb ik Peter R. de Vries al vaak fel van leer zien trekken op tv, maar zoals hij donderdag stond te briesen in RTL Boulevard was een unicum. ,,Die gasten bij GeenStijl, dat is zulk uitschot.'' Hij spuugde de woorden uit en keek zo woest dat ik even bang was dat hij Winston of Luuk zou aanvliegen als ze weer iets zouden zeggen als 'maar het is toch ook niet slim om als BN'er...' of 'ja maar GeenStijl...'. Je hoefde als kijker geen seconde te twijfelen: deze boosheid was niet voor de bühne, dit kwam uit zijn tenen.



Het ging natuurlijk over het seksfilmpje van Patricia Paay. Zoals het in elk huishouden donderdag minstens tien minuten over dat filmpje ging. En wie bel je dan als showrubriek of talkshow als de hoofdpersoon zelf zich - begrijpelijkerwijs - schuilhoudt? Precies, Peter R., altijd goed voor een gepeperde mening en een paar ronkende quotes.



Dat dit onderwerp hem zó raakte, zal niet direct met Patricia te maken hebben, vermoed ik. Wel dat hij in zijn programma Internetpesters Aangepakt vaak genoeg heeft gezien wat het chanteren met en publiceren van zulke filmpjes of foto's overhoop haalt in een mensenleven. En dan heeft hij persoonlijk ook nog een kist appels te schillen met die tendentieuze luitjes van Geen Stijl.



Er wordt vaak de draak gestoken met Peter. Dat snap ik. Ik vind hem soms ook een pedante betweter. En hij komt mij als kijker regelmatig de neus uit. Helemaal als hij in twee programma's per avond zit, zoals donderdag eerst bij Boulevard en een paar uur later bij Jinek. Maar één ding werd me die avond weer eens glashelder: als je in de penarie zit, dan moet je in Nederland toch echt Peter R. de Vries hebben. Die gaat pál voor je staan.



Wat wel een beetje jammer was dat ze in Boulevard zijn woorden omlijstten met een foto van een stel mannenbenen met de broek op de hielen. En dat het item werd aangekondigd met de lollig bedoelde kreet 'pislink' en de voice-over sprak van een 'koude douche' voor Patricia.

Als u geen idee heeft waar dat op slaat, houden zo. En vooral blijven hopen en bidden dat u Peter R. nooit voor zoiets nodig heeft.



