Brimstone kostte Koolhoven bijna zijn gezondheid

Gewoontegetrouw gaat Martin Koolhoven (47) - ondanks de tropische temperatuur in Amsterdam - geheel in het zwart gekleed. Alsof hij de schurk moet spelen in een western. De regisseur die in 2008 met Oorlogswinter (in Nederland en Vlaanderen bijna een miljoen bezoekers trok) maakt zich op voor wereldpremière van de belangrijkste film uit zijn carrière: Brimstone. Zaterdag gebeurt het op het prestigieuze filmfestival van Venetië. Zeven jaar van zijn leven investeerde hij in deze film, die hem naar eigen zeggen bijna 'mentaal, fysiek en financieel zijn gezondheid' kostte. Hoe zag de voorgeschiedenis eruit?



2009

Na het succes van Oorlogswinter is Koolhoven een veelgevraagd regisseur in binnen- en buitenland. Zelfs een film met Al Pacino wees hij af. Hij krijgt aan de lopende band aanbiedingen voor speelfilms en tv-series, minstens twintig stuks. Maar hij wijst alles af. Zijn ambities reiken hoger. Hij wil een film maken die zich echt onderscheidt. ,,Ik ben trots op mijn vorige films, maar de lat moest hoger. Het klinkt misschien arrogant: maar ik vind mezelf beter dan de films die ik heb gemaakt. Toen ik begon met filmen wilde ik de nieuwe Orson Welles worden. Ik wilde na Oorlogswinter dieper gaan. Ik acht mezelf tot meer in staat.'' Bij een Engelse producent die hem benaderde voor een film ('een romantische komedie, maar daar had ik totaal geen zin in') zegt Koolhoven gekscherend dat hij een western - zijn favoriete filmgenre - wil maken. De regisseur kiest een westernscenario uit, waarmee hij aan de slag gaat. ,,Het ging over een stel outlaws die een vrouw uit een rondtrekkende freakshow stelen,'' zegt Koolhoven die voor de hoofdrol Carice van Houten, met wie hij al drie keer samenwerkte, in gedachten had. ,,Maar het liep dood. Toch wilde ik een western maken."



2010-2012

Het verhaal van Brimstone krijgt steeds meer reliëf. Koolhoven begint zelf helemaal opnieuw en als hij zijn Nederlands Hervormde verleden er in stopt, krijgt het steeds meer vorm'. ,,Ik wilde een calvinistische western maken. De meeste westerns zijn katholiek. Het verhaal draait om een nieuwe dominee in een gemeenschap. Een jonge vrouw zonder tong herkent hem en weet meer over zijn verleden.'' Maar Koolhoven is ondanks alle bewerkingen nog niet tevreden over het scenario dat inmiddels wel rouleert onder producenten. In deze periode schakelt hij ervaren scenaristen voor advies in die onder anderen aan Once Upon a Time in America en Shakespeare in Love hebben meegewerkt.