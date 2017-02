Brit Awards: Katy Perry haalt uit naar Trump, tranen om George Michael

VideoDe befaamde Brit Awards vonden gisteravond plaats in Londen. Grote winnaar van de avond was David Bowie, maar er waren meer spraakmakende gebeurtenissen tijdens de Britse muziekshow. Een overzicht.

Politiek statement

Zangeres Katy Perry gebruikte haar optreden om een politiek statement te maken richting president Trump. De Amerikaanse popdiva zong haar nieuwe single Chained To The Rythm, een nummer waarin ze de kijkers opriep de huidige ellende te vergeten, te blijven dansen en iets moois van het leven te maken.

De twee enorme skeletten die samen met de 32-jarige zangeres op het podium verschenen, droegen dezelfde kleding die de Amerikaanse president en de Britse premier Theresa May aanhadden op het moment dat ze elkaar ontmoetten in Washington. Zo droeg de één een donker pak met een rode stropdas en de ander een rode jurk.

Volledig scherm © Photo News Volledig scherm © WireImage

Emotionele ode aan George Michael

Samen met de achtergrondzangeressen van Wham!, Shirley Holliman en Pepsi DeMacque nam voormalig Wham!-bandlid Andrew Ridgeley plaats achter de microfoon voor een warme, emotionele ode aan hun onlangs overleden bandlid George Michael.

,,Op eerste kerstdag 2016 is één van de beste zangers van zijn generatie, een icoon voor zijn tijdperk, en mijn geliefde vriend George Michael overleden", begon Ridgeley. ,,Het startte allemaal heel normaal. In 1975 waren we twee jongens die toevallig hetzelfde gevoel voor humor deelden en een voorliefde hadden voor dezelfde soort muziek", vervolgde het voormalig Wham!-bandlid vol emotie.

Ook Holliman en DeMacque konden hun tranen amper bedwingen. ,,We hebben altijd geweten dat George voorbestemd was een grote ster te worden", aldus Pepsi DeMacque. ,,George was als een broer voor me en ik zal altijd ontzettend trots zijn op zijn ongelofelijke prestatie", voegde Holliman toe.

Vervolgens ging Coldplay-frontman Chris Martin met behulp van oude videobeelden in duet met George. De twee brachten het nummer A Different Corner ten gehore.

Liam Payne maakt verrassingsopkomst

Voormalig One Direction-lid Liam Payne kwam als enige opdagen bij het in ontvangst nemen van de award voor 'beste Britse video'. De band won de prijs voor de clip die hoort bij het nummer History, welke bekend staat als het officiële afscheid van de groep. In de video trakteert de band fans op een verzameling beelden van de vijf jongens door de jaren heen.

Dat Liam in de spotlights werd gezet, kwam als een complete verrassing. De zanger ontweek eerder die avond de rode loper en snelde vervolgens regelrecht naar zijn stoel. Pas toen duidelijk werd dat '1D' had gewonnen, kwam hij opdagen.

De 23-jarige zanger wist de harten van zijn fans te veroveren door een uitspraak te doen over een comeback, waar nog altijd veel over gespeculeerd wordt. ,,We hebben wat tijd genomen om solo te werken aan onze muziek, maar One Direction is wie we zijn en dat zal altijd zo blijven", aldus Payne.

In shock

Paynes collega's lieten het bij bedankjes via sociale media. ,,Heel erg bedankt iedereen die gestemd heeft voor de Brit award vanavond. Jullie steun is ongelofelijk. Altijd zo geweest. Dank jullie, hou van jullie. H", aldus Harry Styles (23) via Twitter. Ook Niall Horan (23), die onlangs solo een hit had met zijn debuut This Town, liet de fans niet achter met lege handen. ,,Nog steeds in shock. Jullie zijn ongelofelijk", twitterde hij.

Louis Tomlinson (25) hield het niet bij enkel de 120 tekens maar plaatste een klein bedankfilmpje. ,,Heel, heel veel liefde", klonk het.

Winnaars