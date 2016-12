Britney Spears datet met gespierde hunk

Het lijkt erop dat Britney Spears (35) weer gelukkig is in de liefde. De Oops I Did It Again-zangeres heeft model Sam Asghari leren kennen tijdens de opnames van haar nieuwe videoclip Slumber Party. Daar sloeg de vonk waarschijnlijk over, want sindsdien zijn de tortelduifjes meerdere malen gekiekt in een romantische setting.