Britse acteur John Hurt (77) overleden

De carrière van Hurt omspande meer dan zestig jaar. In 2014 werd hij geridderd door de Britse Koningin Elizabeth. Tweemaal kreeg hij een Oscarnominatie: voor de film Midnight Express uit 1978 en voor The Elephant Man uit 1980. Hurt werd gezien als één van de meest veelzijdige en getalenteerde Britse acteurs van zijn generatie.



De acteur hoorde in 2015 dat hij kanker had, maar zei later van de ziekte te zijn genezen. In 2016 zou hij weer op het toneel staan, maar dat ging niet door.



In 2016 speelde hij nog naast Natalie Portman in de voor een Oscar genomineerde film Jackie, over de Amerikaanse First Lady Jacqueline Kennedy Onassis.



Collega's en fans uiten op Twitter hun verdriet. Onder andere acteurs Elijah Wood en Alfred Molina, komiek en schrijver Stephen Fry en regisseur Mel Brooks laten weten geschokt en verdrietig te zijn.