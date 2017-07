Britse acteur ontsnapt aan dood na hachelijk avontuur op Thais eiland

Tijdens een tripje naar de Khun Si Falls op het eiland Koh Samui ging het gruwelijk mis. Nicholls brak na de val zijn been en raakte gewond aan zijn knie, waardoor hij zich met geen mogelijkheid kon bewegen, weet de Daily Mail . Drie dagen lang lag hij op de rotsen bij de waterval, voortdurend bezig tropische insecten van zich af te slaan. Zijn mobiele telefoon werkte niet meer door waterschade. Een bewoner van een nabijgelegen dorpje wist Nicholls uiteindelijk te vinden, nadat zijn motor op een weg was aangetroffen. Gisteren werd hij, bijna bewusteloos en onderkoeld, naar het International Koh Samuni Hospital gebracht. Een operatie is noodzakelijk, maar de lokale doktoren vragen daar zo'n 90.000 pond voor. De Britse ambassade probeert Nicholls nu naar het vasteland van Thailand of Engeland te krijgen.

Dankbaar

In een korte reactie heeft de acteur laten weten dankbaar te zijn dat hij nog leeft. ,,Het duurde zo lang voordat ik gevonden werd. Het is een understatement te stellen dat het geen fijne situatie was.''

Nicholls was de afgelopen jaren te zien in afleveringen van Law and Order: UK, Ackley Bridge. In 1996-1997 speelde hij Joe in EastEnders. Hij trouwde in 2008 met zijn jeugdliefde Chantal Brown, twee jaar geleden gingen ze uit elkaar.