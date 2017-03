Broederliefde geen Ambassadeur van de Vrijheid

Volgens het comité wordt het ambassadeurschap van Broederliefde op dit moment door te veel mensen als grievend ervaren. ,,Hij is zich zeer bewust van de impact van de uitlatingen die hij heeft gedaan en heeft daar excuses voor aangeboden'', schrijft het comité in een verklaring. ,,In het kader van het ambassadeurschap heeft Broederliefde een bezoek gebracht aan voormalig vernietigingskamp Auschwitz. Het kwetsende karakter van zijn uitspraken is hem toen nog duidelijker geworden.''

Discussie voorkomen

Nationaal Comité 4 en 5 mei waardeert de inzet van Broederliefde. ,,Desondanks zijn we tot de conclusie gekomen dat de titel Ambassadeur van de Vrijheid nu niet passend is en willen we voorkomen dat deze discussie op 4 en 5 mei het herdenken en vieren in de weg staat."

Broederliefde respecteert de keuze van het comité. Het Nationaal Comité is in gesprek met de Bevrijdingsfestivals over de gevolgen hiervan voor de programmering van de betrokken festivals.



Eerder deze week liet producent/programmeur Niek van der Sprong weten dat de hiphopformatie ‘gewoon’ op zal treden op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. ,,Emms heeft zijn excuses aangeboden voor de uitspraak die hij een jaar geleden heeft gedaan in een volledig andere context. Wat mij betreft kan er een streep onder de uitspraken van Emms, hij hoeft daar niet eeuwig op aangesproken te worden. Broederliefde is op 5 mei van harte welkom in Zwolle.”