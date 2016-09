Bruce Springsteen: Jarenlang verpletterd door depressie

The Boss zegt dat hij meer dan 30 jaar geleden voor het eerst een psychotherapeut bezocht en dat zijn vrouw, zangeres Patti Scialfa, het ziet wanneer hij in een depressie sukkelt.



In zijn nieuwe autobiografie 'Born To Run' beschrijft Springsteen volgens Vanity Fair hoe hij ten tijde van het album 'Wrecking Ball' in 2012 met een depressie kampte. Op dat album staat ook het nummer 'This Depression'.



,,Ik was tussen mijn 60ste en 62ste verpletterd. Daarna ging het een jaar goed, maar ik ging weer onderuit van mijn 63ste tot mijn 64ste", schrijft Springsteen.



Pil

,,Patti ziet dan een goederentrein geladen met explosieven die aan het ontsporen is. Dan gaat ze met me naar de dokter en zegt ze: 'Deze man heeft een pil nodig'".



In het interview naar aanleiding van de release van zijn autobiografie geeft Springsteen aan dat hij bang is dat hij het pad van zijn vader Doug opgaat. ,,Je kent de parameters van de ziekte niet. Kan ik zo ziek worden dat ik meer op mijn vader ga lijken dan ik voor mogelijk hield?"



In zijn memoires schrijft Springsteen dat zijn vader familieleden had met zware mentale problemen waaronder agoraphobia of pleinvrees. Die werden echter nooit gediagnosticeerd of besproken. "Als kind vond ik dat mysterieus, vervelend en gewoon", schrijft hij. Hij heeft het ook over de moeilijke relatie met zijn vader, die zijn liefde voor zijn zoon maar niet kon uitspreken. "Je hoorde zijn stem breken, maar hij kreeg de woorden niet uitgesproken". Springsteens vader overleed in 1998.



De autobiografie 'Born To Run' wordt op 27 september uitgebracht.