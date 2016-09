Bruce Springsteen pijnlijk eerlijk in autobiografie

Zijn vrouw heeft moeite met deze openhartigheid, bekent ze. ,,Maar zo is Bruce. Hij schreef het boek zoals hij nummers schrijft. Vaak werkt dat helend, dus in dat opzicht ben ik juist blij dat hij over zijn depressies schrijft. Veel van zijn werk is voortgekomen uit zijn pogingen om dat deel van zichzelf te overwinnen.''



De zwaarmoedige kant van Springsteen valt voor een deel terug te voeren op de moeilijke relatie met zijn vader Doug, waarover hij nummers maakte (Independence Day) en ook sprak tijdens optredens. Doug was een hardwerkende man van weinig woorden, een einzelgänger met een kort lontje, die zijn zoon weinig aandacht en liefde gaf. ,,Ik heb hem nooit 'Ik hou van je' horen zeggen'', vertelt Bruce. ,,Als ik zei dat ik van hem hield, was het beste dat ik kon krijgen: 'eh... me too'. Zelfs na een beroer­te, terwijl hij huilde: 'me too'. Ik hoor­de zijn stem breken, maar hij kreeg de woorden niet over zijn lippen.''



Wolvengehuil

In Dougs familie kwamen psychiatrische aandoeningen voor, waarover thuis niet werd gesproken. Zo waren er familieleden die dwangmatig

haren uit hun hoofd trokken, mensen met pleinvrees en tantes die

- eveneens dwangmatig - een soort wolvengehuil voortbrachten. Ook Doug, die in 1998 op 73-jarige leeftijd overleed, ontkwam er niet aan. Hij kampte met paranoia en huilbuien.



Zijn zoon, zo beschrijft hij in zijn autobiografie, is altijd bang geweest voor een ongewenste genetische erfenis. ,,Je hebt de depressie op zich, maar daarbij komt de angst dat ik zal moeten lijden zoals mijn vader. Kan het mij overkomen dat ik meer op mijn vader ga lijken dan ik ooit gedacht zou hebben?''



De zwaarmoedigheid is een rode draad door het leven van Springsteen, die begin jaren 80 al door zijn manager Jon Landau werd geïntroduceerd bij een psychotherapeut. Met sessies en pillen vocht hij tegen zijn donkere kant, waar hij tegelijkertijd artistieke inspiratie uit haalde.



Mede door zijn kwetsbare kant liet Springsteen het wel uit zijn hoofd zich te bekeren tot drugs, zoals zovele collega's wel deden. De rockster hield er een vrij rustig leven op na. Na een kort huwelijk in de jaren 80 met model Julianne Phillips viel hij nog in datzelfde decennium voor zijn achtergrondzangeres Patti Scialfa, met wie hij inmiddels drie volwassen kinderen heeft. Samen met zijn vrouw staat Springsteen nog altijd op het podium, met concerten die in duur tegen de vier uur lopen en soms zelfs daaroverheen.



Het enthousiasme en de levenslust die de zanger op die avonden uitstraalt, is niet gespeeld. Zijn optredens zijn therapeutisch: ,,Elk concert brengt een enorme euforie met zich mee. En elke keer is er het gevaar van dat moment waarop je denkt: Ik ben onsterfelijk. Dan voel je alle kracht die je in je hebt. En dan kom je van dat podium af en denk je: dat was het. Dan keert de sterfelijkheid terug.''