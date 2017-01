'Bruiloft La Paay loopt uit op drama, Hans Breukhoven had maîtresse'

in de bladenIn de wekelijkse rubriek AD Duikt in de Bladen signaleren we spraakmakende nieuwtjes uit roddelbladen. Onbevestigde zwangerschappen, dramatische liefdesbreuken, opmerkelijke foto's en andere smeuïge onthullingen: there is no business like showbusiness.

Geen vent voor Noi

Privé dook in het facebookleven van Noi Pakon (37), de lenige ex-vriendin van RTL-ster Martijn Krabbé (48). Wat blijkt? De mooie Noi wordt op het medium benaderd op dezelfde manier als de wijze waarop ze Martijn ooit aan de haak wist te slaan, namelijk via wat berichtjes en chats heen en weer. Volgens Noi is het tegenwoordig 'schering en inslag' op haar pagina, vooral van mannen die niet het beste met haar voor hebben. Maar met het delen van een foto waarop ze een pijl en boog vasthoudt, lijkt het er sterk op dat Noi klaar is voor een nieuwe liefde. ,,Bulls eye, cupido?'', klinkt het ietwat mysterieus. Wanneer Privé daar meer van wil weten, lacht ze haar relatiestatus nerveus weg: ,,Ik blijk maar geen vent te kunnen behouden.''

Bertie in zak en as

Logo Volledig scherm © ANP Kippa Haar dieren zijn voor Neerlands bekendste boerin Bertie Steur de reden dat ze elke dag opstaat. De Zeeuwse Bertie zit niet in haar beste levensfase nu haar grote liefde Esther Joppe terug is naar Noord-Holland en de twee dus definitief uit elkaar zijn. Volgens Party zou de 42-jarige Expeditie Robinson-winnares het liefst de hele dag in bed willen liggen. ,,Van verdriet.'' Maar haar hond, katten en paarden hebben een ander plan. ,,Ik moet voor al deze beesten zorgen. Ze zijn voor mij, net als omgaan met vrienden en vriendinnen, een prettige afleiding'', concludeert Bertie. Voorlopig is ze helemaal klaar met Cupido. ,,Ik blijf voorlopig alleen. Ik moet de stukgelopen relatie met Esther eerst een plekje geven voordat ik weer aan iets nieuws wil denken.''

Ambulance rukt uit voor La Paay

Logo Volledig scherm La Paay met haar grote liefde Robert. © BSR Agency De voor de derde keer getrouwde kleine diva Patricia Paay (67) doet opvallend makkelijk over het feit dat geen van haar vrienden bij haar grote bruiloft waren. Vorige week gaf ze in een partycentrum in Hoofddorp haar jawoord aan miljonairszoon Robbert Hinfelaar (32). BN'ers als Gerard Joling en Gordon belden af. Luv-vriendin Patty Brard liet het op de dag zelf pas afweten. La Paay tegen Party: ,,Dat is Patty ten voeten uit. Gelukkig was mijn goede vriend Hans Klok er wel, en natuurlijk Carlo Boszhard en John van Katwijk.'' Tot overmaat van ramp moest een ambulance tijdens het feestdiner uitrukken nadat een serveerster - 'per ongeluk uiteraard', benadrukt Party - kokend theewater over Patries' buste liet vallen. De bruid, die gekleed ging in een ivoorkleurige off-shoulder trouwjurk met gigantische sleep, gilde het uit van de pijn, waarna verplegers aan de gang moesten met brandwondzalf. De diva spreekt van een 'afgrijselijk moment', maar zette daarna dapper de openingsdans in.

Liefje Dré Hazes wordt erg emotioneel

Monique Westenberg, het 38-jarige liefje van Dré Hazes (23), doorbreekt het stilzwijgen over het verdriet dat de zanger nog altijd heeft om de breuk met zijn moeder Rachel en zusje Roxeanne. Monique zegt in Weekend 'erg emotioneel' te worden als het om haar schoonfamilie gaat, zeker nu het goed gaat met haar kleine spruit Andreas Martinus Hazes, ook wel André III. Het kleintje heeft niet voor een familieverzoening gezorgd, en dat wringt. De knappe Rotterdamse, die zelf een prima band heeft met haar ouders, over het ouderschap: ,,Sinds André vader is geworden, is hij veranderd. Hij heeft meer verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Ook heeft hij nu een soort invulling in zijn leven, want dat miste hij wel. Dat merk je aan hem, ik zie hem echt glunderen wanneer hij met zijn kind is. Tijdens zijn werk mist hij zijn zoontje ontzettend, hij komt met plezier naar huis.'' En dan lijkt baby André ook nog eens vooral op zijn vader en opa (wijlen volkszanger André Hazes die in 2004 overleed, red.). ,,Zijn gezichtje lijkt echt op dat van hen.'' Dat het Hazes-kenmerk - een scheve onderlip - in de mannelijke genen zit, vindt Monique zelfs sexy. ,,Nu heeft die kleine dat ook. Dat vind ik zó mooi.''

Logo Volledig scherm © Brunopress

De geheime vrouw van Hans

Het overlijden van de aimabele muziekmiljonair Hans Breukhoven (70), die vijf dagen geleden zijn laatste adem uitblies in zijn woonplaats Londen, is voer voor alle roddelbladen. 'Connie huilt in stilte', print Weekend en 'Hoe Hans alles opbouwde', klinkt het in Privé. Het sappigste is het artikel van zes pagina's waarmee Story uitpakt. Het blad spreekt van een facade ten tijde van Hans' huwelijk met glamourzangeres Connie Witteman. Privé komt met een interview én foto's van ene Beatrice, een Vlaamse schone die hem tot in zijn laatste levensdagen zou hebben bijgestaan. Bij Beatrice zou de Free Record Shop-baas, die in Londen de laatste jaren een nieuwe vriendin had, datgene hebben gevonden wat hij ondanks alle pracht en praal in zijn jetsetleven bij Connie 'Vanessa' niet kon vinden. Saillant detail: La Witteman wist van het bestaan van de maîtresse af. Ze huurde een privédetective in die haar een pijnlijk dossier overhandigde. Ondanks alles bleven ze getrouwd, maar de vertrouwenscrisis bleef. En Beatrice? De brunette is kapot van het overlijden van haar held, maar laat zich vrijdag niet zien bij zijn uitvaart. ,,Pas als iedereen weg is, ga ik naar zijn graf. Dat doe ik uit respect naar Hans toe. 35 jaar was ik zijn geheime vrouw. Ik heb daar zelf voor gekozen. Ook toen hij met Connie was.''