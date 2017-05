Burenruzie Jennifer Aniston ontaardt in rechtszaak

Lena Dunham heeft te veel pijn om te touren

19 mei Lena Duham (31) moet vanwege gezondheidsproblemen de tournee Lenny IRL in de Verenigde Staten afzeggen. De endometriose, waar zij al jarenlang aan lijdt, bezorgt haar te veel pijn. Ze wordt opnieuw geopereerd. Dit schrijft ze in haar nieuwsbrief die integraal staat op de website van The Hollywood Reporter.