'Buurman, wat doet u nu?': iconische Flodder-auto onder de hamer

,,De Citroën BX speelt tijdens de film van Dick Maas een belangrijke rol en is dan ook veelvuldig in beeld. Na het uitkomen van de film schoot de verkoop van de Citroën BX in Nederland omhoog. Door die populariteit van de film en de auto verwachten wij ook veel belangstelling voor de rode Citroën, waardoor de opbrengst kan oplopen tot 20.000 euro'', aldus auto expert Sander Houdel van Catawiki.



De familie Flodder komt in de film in bezit van deze auto nadat ze hun buurman (Bert André), die autodealer is, chanteren met foto's van het moment dat hij zich vergrijpt aan Kees Flodder, gespeeld door actrice Tatjana Simic. Uit deze scene komt de legendarische quote 'Buurman, wat doet u nu?'.



Volgens Catawiki is er een levendige markt voor zogenaamde filmauto's. In de hele wereld zijn er verzamelaars die op zoek zijn naar auto's die tijdens een film een prominente rol hebben gespeeld. De meeste bekende auto's uit de filmindustrie zijn onder andere de DeLorean uit Back to the future, de Batmobiel uit Batman, de Aston Martin uit James Bond, de Dodge uit The Dukes of Hazzard en de Volkswagen Kever uit Herbie.



De veiling is inmiddels gestart en duurt tot en met maandag 27 februari en is te bekijken via www.catawiki.nl/flodder