BZV-afvaller Pia krijgt berichtjes van 'best leuke' jongens

Het wordt een spannende week voor docente Pia, de eerste afvaller van de Boer Zoekt Vrouw-reeks. Sinds Boer Herman haar gisteren op televisie naar huis stuurde, heeft ze over aandacht geen klagen. ,,De berichtjes stromen echt binnen”, zegt ze. ,,Via Facebook hebben sommige mensen me gevonden en die schrijven dan dingen als ‘vanaf de eerste aflevering voelde ik al een klik met jou’ en ‘ik zou je graag willen ontmoeten’. Het is bizar.”

Nee, een afspraakje is nog niet gemaakt, maar dat kan snel veranderen, vertelt Pia in het Radio 2-programma van Gijs Staverman. ,,Er zijn best al wel wat jongens die zich gemeld hebben, maar ik wilde er eerst rustig over nadenken. Komende week ga ik reageren.”

,,Ergens voelde ik de bui aankomen”, liet ze al los aan de KRO. ,,Ik merkte het aan de sfeer die er hing, ook omdat hij niets over mijn privéleven vroeg. Iets wat hij bij de anderen wel deed. En als ik dat probeerde, werd het weggewuifd. Ik dacht: is dit het wel? Wat doe ik mezelf aan? Maar voor het eerst had ik een klik met een jongen die ik op andere gebieden niet had, zoals muziek en het niet-stappen. Ik voelde me gekwetst”, aldus Pia die haar frustratie de vrije loop laat. ,,Hij wilde een meid die zelfstandig was. Haar eigen ding bleef doen. Hij kiest voor een student. Sorry, maar dan denk ik wel: wat doe je?”

Ze deed er een oproepje bij (‘wie weet ziet een leuke jongen mij op televisie’) en kan aan de slag met de reacties. Bovendien is het leed is nu, enkele weken later, achter de rug. ,,Mijn hele toekomstbeeld viel op dat moment in duigen. Ik had het redelijk uitgestippeld, zou een cursus Frans gaan doen, op zoek gaan naar een baan, maar als ik nu terug kijk, denk ik: het had niet gepast”, zegt Pia die geen enkele spijt heeft van haar boerenavontuur. ,,Het was leerzaam. Ik werk in het ziekenhuis met een team van bijna vijftig man. Het was best raar om hun collega van een andere kant te zien, maar ze zeiden wel: dit is de Pia die zoals we haar kennen. Ik ben zeker mezelf gebleven.”