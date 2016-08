BZV-briefschrijfsters: let zondag op viskweker Marc

Stoere kaaklijn, mooie ogen, enigszins mysterieuze uitstraling. Boer Marc zou het niet slecht doen in bijvoorbeeld een Hollywood-blockbuster. Maar in plaats daarvan kweekt hij tilapia-vissen in het Kariba-meer in Tanzania. En niet zomaar een beetje, hij zet 100 ton per week om, evenveel als een Nederlandse collega in een jaar. Hij heeft maar liefst 150 mensen in dienst. En dan woont hij ook nog eens pal aan dat meer - 'bij mooi weer zou je aan de overkant olifanten moeten kunnen zien'- en kan goed koken.



Waar de KRO-NCRV voorgaande seizoenen de nieuwe lichting boeren tot op het laatst geheim hield, deed de omroep het deze keer eens anders. Vooruitlopend op de uitzending van zondag (20.20 uur, NPO 1), toonde presentatrice Yvon Jaspers vanmorgen de vijf boeren alvast aan ruim honderd vrijgezelle vrouwen. Voorwaarde was wel dat ze hun telefoon inleverden bij de ingang, want hoe de boeren er uitzien, dat moet wel tot overmorgenavond geheim blijven.



Liefde

Na afloop was al snel duidelijk dat Marc verreweg de populairste is. Maar er meldde zich ook al een briefschrijfster voor Herman (24), veehouder uit de Cher in Frankrijk. Hij houdt van taarten bakken (cheesecake is zijn specialiteit) en is koperblazer bij de plaatselijke harmonie.

Andere boeren zijn de gescheiden Olke (51) uit Texas die zo'n groot bedrijf heeft dat hij met zijn auto door de stal rijdt, de eveneens gescheiden Riks (39) uit Canada die op zoek is naar een vrouw van wie 'zijn tikker drie keer overslaat' en de 27-jarige David die een bedrijf gaat opzetten in Roemenië. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze hunkeren naar de liefde van een Nederlandse vrouw.



Zondag na de uitzending 'keurt' tv-columniste Angela de Jong op deze plek de vijf nieuwe boeren.