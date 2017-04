Carice mist haar vader, powervrouw Esmee over dik zijn

Amanda's wimpers on fleek

Realityster Amanda Balk laat zich bewust met gesloten ogen fotograferen. Wat blijkt? De brunette, die voortdurend de gang naar de plastisch chirurg maakt, showt vandaag haar nieuwe wimpers. Die kreeg Amanda aangemeten door Sava Glamour, twee zussen die zich omschrijven als het perfecte duo.

So happy with my New lashes @savaglamour lashes on fleek🔥 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Apr 2017 om 7:03 PDT

Patty showt allerkleinste grootste liefde

Eén van Patty Brards grootste liefdes gaat vandaag naar de kapper. Haar hondje kruipt voor de afspraak met de trimmer dicht tegen zijn baasje aan. Het is onduidelijk of het om Lulu of Bibi gaat.

Mijn allerkleinste grootste liefde! Op naar de kapper! @dogstyle @luluenbibi #dogslife #puppylove #love #dog🐶 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Apr 2017 om 3:54 PDT

Andrea en Art

Art Rooijakkers heeft respect voor Andrea Marshall, een gast in zijn programma Helden van de Wildernis, die het Marine Megafauna Foundation oprichtte. Arts volgers zijn overigens lyrisch over de show. ,,Rauwe passie prachtig in beeld gebracht.''

Andrea Marshall; respect! ✌ #queenofthemantas #heldinvandewildernis Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 12:27 PDT

Esmee vertelt

Alleskunner Esmee van Kampen - bekend uit de musical Sister Act en de RTL4-serie Familie Kruys - windt zich in Koffietijd op over mensen die hun mening over BN'ers altijd klaar hebben. ,,En dat is vaak omdat ik dik ben, negatief'', concludeert ze over zichzelf. Esmee wordt door het ochtendprogramma een powervrouw genoemd.

Fiona en de Joshua Tree

Styliste Fiona Hering kampeert in stijl midden in de Californische woestijn. De blonde fashionista koos voor een zogenoemde vintage Airstream-camper, herkenbaar aan zijn ronde vormen.

Our home for tonight #joshuatree Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 22:36 PDT

Daphne in leer

Daphne Deckers werd vandaag blij gemaakt door topfotograaf William Rutten met een archiefkiekje. Een piepjonge La Deckers presenteerde op haar 20ste een popprogramma waarvoor ze op de persdag in een kek leren jasje werd gestoken.

Op mijn 20e presenteerde ik het popprogramma de Top-20 en fotograaf @williamrutten heeft daar een persfoto van opgediept 📺😃 Thanx William! #flashback friday Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Apr 2017 om 0:31 PDT

Yvonne in de zon

Vlogger en voormalig Telekids-Keet Yvonne Coldewijer staat eens niet te poseren voor de spiegel in haar woonkamer. Ze maakt haar ruim 73.000 instagramvolgers jaloers met een bikinikiekje vanaf de Bahama's. Yvonnes fans eisen meer en vragen om een filmpje.

You can't make yourself stop dreaming who you're dreaming of ✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 10:39 PDT

Grumpy Van Houten

De vader van actrices Carice en Jelka van Houten overleed 7 april vorig jaar op 63-jarige leeftijd en zijn oudste dochter staat daar vandaag bij stil. ,,Alweer een jaar geleden'', schrijft de Game of Thrones-ster bij een foto uit de oude doos. Theodore van Houten was filmjournalist, schrijver en musicoloog.