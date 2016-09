Caro Emerald: Meer rust in mijn kont als moeder

De tour die Caro Emerald, echte naam Caroline Esmeralda van der Leeuw, volgend jaar zal maken, staat gelijk aan topsport. De zangeres uit Amsterdam, die in 2009 de wereld veroverde met haar debuutsingle 'Back It Up', geeft in een recordtempo 25 concerten in Nederlandse en Britse theaters. ,,Ja, toeren is zwaar'', vertelt ze het AD. ,,Mensen verkijken zich vooral vaak op al dat reizen. Het wordt bus in, bus uit. Bovendien moet mijn stem fit zijn, want ik sta zo twee uur te zingen.''



Hoe Caro zich voorbereidt op wat komen gaat? ,,Sporten!'', roept ze uit. ,,Dat doe ik sowieso het hele jaar, maar dat moet dan echt zeker drie keer per week.'' Lachend: ,,Een tour is echt niet sexy. Het is allemaal zwaar gestructureerd.''



Stralende moeder

Het is de tweede tour van de talentvolle zangeres als moeder. 2,5 jaar geleden werd haar dochtertje geboren. Die ontwikkeling zorgt ervoor dat ze gebeurtenissen in haar leven relativeert. ,,Ik had verwacht dat ik als moeder in creatieve zin zou veranderen, maar dat is niet zo. Wat ik wel hoor van mensen om mij heen, is dat ik rustiger ben geworden. Ze zeggen dat ik straal. En optreden zie je ineens anders als je weet dat je thuis een kindje hebt.''



Desalniettemin noemt Caro het 'bizar' dat ze nog zo veel fans heeft. ,,De Royal Albert Hall en Carré zijn milestone material. Man, het gaat richting uitverkocht. Duizenden mensen die je komen zien in Londen, dat is geweldig, maar ook eng. Maar we bereiden ons heel goed voor.'' Wat Caro vooral spannend vindt, zijn de Nederlandse zalen. ,,Nederlands publiek is losser en rommeliger dan het Britse publiek. Daar zijn ze heel braaf en beleefd. Ik ben zo gewend geraakt aan de Engelse taal, dat ik in Nederland moet nadenken om praatjes te maken.''



Emerald Island zal bol staan van nieuwe muziek en veranderingen op visueel gebied. ,,Maar je zult de Emerald-sound herkennen'', verzekert ze. ,,Ik heb drie jaar lang geen album uitgebracht, maar daar wordt hard aan gewerkt. Het wordt knallen!''