Carolien Spoor kiest voor trouwjurk met diep decolleté

,,Ons sprookje is werkelijkheid geworden... Dank aan al onze dierbaren voor het meest memorabele & liefdevolle weekend uit ons leven", schrijft Carolien bij de foto waarop te zien is dat ze koos voor een jurk met diep decolleté, kanten lijfje en een rok van tule.



Carolien, die te zien was in Goede Tijden Slechte Tijden, Sneekweek, Toscaanse Bruiloft en Loft, en John gingen in juli al in ondertrouw. De twee, die sinds 2005 samen zijn, vertelden meermaals te dromen van een huwelijk in Italië.



Onder anderen Halina Reijn, Géza Weisz, Robert de Hoog, rapper Dio en Manuel Broekman woonden de huwelijksvoltrekking bij. Ook Kees van Nieuwkerk, de ex van Carice van Houten, gaf acte de présence. Halina deelt een foto waarop ze met haar vriendengroep poseert.



Marly van der Velden, de hartsvriendin van Carolien, zou getuige zijn geweest.