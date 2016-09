Carolina Dijkhuizen gaat vol voor de muziek

Tranen, natúúrlijk kwamen er tranen zondagavond bij haar laatste optreden in The Bodyguard. Bij Carolina Dijkhuizen én bij haar ouders die in de zaal van het Beatrix Theater in Utrecht zaten. ,,Het was zó emotioneel, maar het was tegelijkertijd onze beste show'', zegt Carolina (36).



Een dag later zit ze op haar balkon in Amsterdam. ,,Drankje erbij, boek erbij, even genieten van de zon en mijn vrije dag.'' Het zit erop. Carolina Dijkhuizen kruipt per direct uit de rol van Nicki, de zus van Rachel Marron in de musical The Bodyguard die nu een jaar loopt. ,,Ik ben nu 36. Het wordt tijd dat ik dingen ga doen die eng zijn'', zegt ze lachend. Het eerste enge ding: een muziekalbum dat volledig in het teken staat van de Bee Gees. ,,Het is voor het eerst dat ik geen rol speel, maar echt Carolina ben. Superspannend en doodeng.''



More than a woman heet het album, waarvan de release 14 oktober op de agenda staat. ,,Het is een ode aan de Bee Gees. Ik zing nummers die zij hebben geschreven voor Barbara Streisand, Donna Summer en mijn idool Diana Ross. Maar ook tracks van de Bee Gees zelf. Met een soort female touch, de invloed van Sven Figee en Roland Dirkse maar ook een eigen geluid. Zo hebben we van Staying Alive een hiphop-versie 2016 gemaakt. Het grappige: zij zingen falset (hoog, red.), maar ik ga met mijn stem juist lager, dieper.''