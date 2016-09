Champions League-voetbal iets minder in trek op Veronica

Gisteravond was het Champions League voetbal voor het eerst te zien bij Veronica. SBS koos ervoor om Hart van Nederland niet langer te verplaatsen voor het kampioenenbal en zendt het daarom op hun kleinere zusterzender uit. Met de herhaling van de achtste finale van vorig jaar PSV-Atlético Madrid had Veronica een garantie op een miljoenenscore.



Mooi weer

Toch scoorde het verslag van de wedstrijd minder dan de openingswedstrijd van afgelopen jaar en ook de dubbele ontmoeting tussen PSV en Atlético Madrid in de achtste finale noteerde op SBS6 nog cijfers boven de twee miljoen kijkers. In absolute aantallen keken er minder mensen, maar door het mooie weer zaten er ook minder kijkers voor de televisie. Het Champions League-voetbal stond op plek 2 van best bekeken programma's.



Ook de nabeschouwing was met 550.000 kijkers minder in trek. De napraat van de openingswedstrijd van afgelopen jaar was toen goed voor 1,3 miljoen kijkers. Hierbij moet wel worden aangetekend dat PSV dat duel won en gisteren werd er met 1-0 verloren van Atlético Madrid.