Charlize Theron gaat over grenzen heen

Charlize Theron (deze maand 42 geworden) oogt zoals altijd zelfbewust. Op de vraag hoe zwaar de opnamen waren voor Atomic Blonde, waarin zij een Britse geheim agent tijdens de Koude Oorlog speelt, antwoordt zij nuchter: ,,Maak je maar geen zorgen. De film is een jaar geleden gemaakt. Ik ben volledig hersteld.’’



Toch liep Theron tijdens de lange repetitieperiode, waarin zij zwaar gedrild werd in vechtpartijen met mannelijke tegenstanders, een behoorlijke blessure op. ,,Twee van mijn tanden waren tijdens een gevechtsscène hard geraakt’’, zegt Theron in Berlijn waar de film zich grotendeels afspeelt. ,,Ik moest zelfs een operatie ondergaan. En dat kort voor de opnamen. Ook had ik last van mijn knie. Ik had geen keuze: het werk moest doorgaan.’’



Van een klaagzang is bij Theron geen sprake. De kordate Zuid-Afrikaanse actrice, die zelfs een stormachtige relatie met Sean Penn overleefde, wilde met haar rol in Atomic Blonde enkele grenzen overschrijden. ,,Mijn personage raakt in de film behoorlijk geblesseerd. Mijn gezicht is in enkele scènes enorm opgezwollen en zit ook onder het bloed. Je ziet zelden in actiefilms dat vrouwen zo worden toegetakeld. Filmproducenten vinden dat kennelijk geen prettig gezicht.’’