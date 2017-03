Chef'Special wil VS veroveren

,,We geloven echt dat het kan'', zegt gitarist Guido Joseph stellig. Met zijn band Chef'Special begint hij later dit jaar een nieuw offensief om de Verenigde Staten te veroveren. Het album Amigo, dat morgen in ons land verschijnt, krijgt in de herfst een separate Amerikaanse release. Met een grootschalige promotiecampagne, waarvoor de band in oktober weer naar de VS vertrekt.



,,We hebben daar al meer dan 80 shows gespeeld. En elke keer zagen we dat onze muziek werd omarmd. Daardoor hebben we extra zelfvertrouwen gekregen'', zegt Joseph over onder meer de reeks optredens in het voorprogramma van de populaire band Twenty One Pilots vorig jaar. En zanger Joshua Nolet: ,,Ik werd verliefd op het publiek. Dat begreep ons de eerste keer misschien nog wel beter dan hier in Nederland gebeurde. Misschien lag het aan de taal: de crowd snapt meteen waarover we zingen. Bij het laatste liedje stond telkens iedereen te dansen. Dat wakkert ons geloof natuurlijk alleen maar aan.''



Amigo is het eerste album dat onder de hoede van de grote Amerikaanse platenmaatschappij Atlantic is gemaakt. Het label liet de band, die in ons land doorbrak met het album Passing Through (2014) met daarop de hit In Your Arms en vooral live een grote reputatie geniet, samenwerken met internationale producers en songschrijvers. ,,Maar'', zo benadrukt Nolet, ,,verder reikte de invloed niet. We hadden artistiek het laatste woord. Zo hebben we het toen we tekenden afgesproken.'' Joseph: ,,Een label heeft niets aan een ontevreden artiest. Natuurlijk willen ze daar ook een succesvol album, maar niet een dat niet bij ons past.''