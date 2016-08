'Chris Brown bedreigt vrouw met wapen'

Volgens TMZ waren Chris en de vrouw vandaag in de vroege ochtend in een woning in Los Angeles. Daar kregen ze ruzie waarop hij een wapen zou hebben getrokken. De vrouw belde het alarmnummer 911 waarna de politie kwam.



In een update meldt TMZ dat Chris samen met vrienden in het huis was, onder wie Ray J. De vrouw zou een van de ongenode gasten zijn die werden gesommeerd te vertrekken. Toen Ray J het huis wilde verlaten werd hij op de oprijlaan in de boeien geslagen door de politie, die eveneens zijn BMW in beslag nam. Na het controleren van zijn identiteitsbewijs lieten ze hem gaan, maar ze hielden zijn auto. Hij moest met de taxi naar huis.



Chris Brown is de enige verdachte in het politie-onderzoek. In juni verweet zijn tourmanager hem agressief, gewelddadig gedrag, wat voor haar de reden was om middenin zijn Europese tournee op te stappen.