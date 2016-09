Chris Brown: Ik ben erin geluisd door Miss Californië

Brown en zijn advocaat laten bij ABC opnieuw sms'jes zien van Curran waarin ze schrijft dat ze Brown een kunstje zou flikken omdat hij haar uit zijn huis had gezet. De rapper en het model zouden het met elkaar aan de stok hebben gekregen omdat Curran een opmerking maakte over de juwelen van een vriend van Brown. Althans, dat is wat Curran beweert. Eenmaal buiten de deur gezet, schakelde Curran de politie in. Ze zegt nu door Brown met de dood te zijn bedreigd.



De politie omsingelde direct het huis van Brown en deed huiszoekingen. Volgens Browns advocaat zijn daarbij de juwelen waar Curran het over had niet gevonden. Ook is het wapen waarmee Brown - die in het verleden zijn toenmalige vriendin Rihanna mishandelde en daarvoor werd veroordeeld - het model zou hebben bedreigd niet gevonden.