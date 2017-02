Chris Brown moet ex-vriendin met rust laten

In de aanklacht schreef Tran onder meer dat Brown sinds december haar voortdurend bedreigde met tekstberichtjes via de telefoon. Ook viel hij haar lastig via vrienden.



Volgens TMZ zou de Turn Up The Music-zanger gedreigd hebben haar te vermoorden en de 28-jarige Tran al eerder mishandeld hebben. Hij zou tegen vrienden gezegd hebben dat 'als hij haar niet kon krijgen, niemand haar kon krijgen'. Dat meldt de website op basis van rechtbankverslagen. Brown zou haar willen 'uitschakelen' en 'gedreigd hebben haar neer te schieten'.



Brown moet nu minstens 100 yards (91 meter) uit de buurt blijven van Tran. Daarnaast mag hij ook geen contact met haar zoeken. Ook moet hij, tot het vervolg van de rechtszaak op 9 maart, alle vuurwapens die hij bezit inleveren.